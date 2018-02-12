В Сирии при авиаударе международной коалиции погиб активист «Другой России»

Медиазона
15:53, 12 февраля 2018
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В Сирии в районе города Хишам неподалеку от Дейр-эз-Зора погиб активист «Другой России» Кирилл Ананьев. Об этом «Медиазоне» рассказал координатор «Другой России» Александр Аверин.

По словам Аверина, Ананьев раньше воевал в Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов, а затем уехал в Сирию. Он состоял в запрещенной в России партии НБП Эдуарда Лимонова с начала 2000-х годов.

По данным исследовательской организации Conflict Intelligence Team, помимо Ананьева в Сирии во время авиаудара международной коалиции в окрестностях Хишама погибли еще четыре россиянина — Алексей Ладыгин, Станислав Матвеев, Игорь Косотуров и Владимир Логинов. Такой вывод CIT сделала на основе анализа данных из социальных сетей. По сведениям исследователей, все погибшие были членами так называемой частной военной компании «Вагнера».

В 2006 году Ананьева судили по статье о вандализме (214 УК) за то, что он облил своей кровью крыльцо ОВД «Тверское».

Медиазона
Вечером 7 февраля в окрестностях сирийского Дейр-эз-Зора самолеты международной коалиции под руководством США нанесли удар по отряду вооруженных сторонников режима Башара Асада. В США авиаудар назвали самообороной, поскольку отряд планировал нападение на штаб-квартиру «Сирийских демократических сил», в которой находились американские инструкторы.
В Пентагоне утверждают, что среди участников нападения могли быть российские наемники. Бывший участник конфликта на востоке Украины Игорь Стрелков со ссылкой на собственные источники утверждает, что в результате авиаудара погибли не менее 200 россиян.
Министерство обороны России утверждает, что российских военнослужащих в районе обстрела не было.

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