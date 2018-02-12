В Сирии при авиаударе международной коалиции погиб активист «Другой России»

В Сирии в районе города Хишам неподалеку от Дейр-эз-Зора погиб активист «Другой России» Кирилл Ананьев. Об этом «Медиазоне» рассказал координатор «Другой России» Александр Аверин.

По словам Аверина, Ананьев раньше воевал в Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов, а затем уехал в Сирию. Он состоял в запрещенной в России партии НБП Эдуарда Лимонова с начала 2000-х годов.

По данным исследовательской организации Conflict Intelligence Team, помимо Ананьева в Сирии во время авиаудара международной коалиции в окрестностях Хишама погибли еще четыре россиянина — Алексей Ладыгин, Станислав Матвеев, Игорь Косотуров и Владимир Логинов. Такой вывод CIT сделала на основе анализа данных из социальных сетей. По сведениям исследователей, все погибшие были членами так называемой частной военной компании «Вагнера».