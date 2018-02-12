Прокурор заблокировал продажу студии Вайнштейнов, чтобы жертвы домогательств могли получить компенсацию

Прокурор штата Нью-Йорк
05:39, 12 февраля 2018
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Прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман подал иск против братьев Харви и Роберта Вайнштейна и их студии — The Weinstein Company. Гражданский иск подан из-за предполагаемых нарушений прав человека и трудового законодательства в компании.

Поводом для иска стало расследование, которое продолжалось четыре месяца. Прокуратура опросила сотрудников компании Вайнштейнов, а также изучила внутренние документы и переписку. При этом никаких обвинений по уголовному делу Харви Вайнштейну, его брату или компании пока не предъявлено.

Источники The New York Times рассказали, что иск специально был подан 11 февраля, так как на этот день было назначено завершение сделки по продаже студии. Компанию собиралась купить группа инвесторов, а сделка оценивалась в полмиллиарда долларов (из них 225 миллионов — долг The Weinstein Company). Причем инвесторы планировали создать многомиллионный фонд для компенсации жертвам сексуальных домогательств.

Теперь переговоры о продаже прекратились, несмотря на то, что прокурор подал только гражданский иск, а не пытался добиться судебного запрета на сделку.

«Любая продажа The Weinstein Company должна подразумевать компенсацию жертвам и гарантии сотрудникам в будущем, а также запрет на несправедливое обогащение преступников и тех, кто им потворствовал. У каждого жителя Нью-Йорка есть право на защиту от сексуальных домогательств, запугивания и страха на рабочем месте», — заявил Шнайдерман.

Прокурор штата Нью-Йорк
В октябре 2017 года были опубликованы журналистские расследования о систематических домогательствах со стороны Харви Вайнштейна к актрисам и сотрудницам его компании. С заявлениями против Вайнштейна выступили десятки женщин.
Сам Вайнштейн покинул компанию и, как предполагается, отправился в специализированную клинику. Полиция начала расследование по заявлениям предполагаемых жертв, но официальные обвинения Вайнштейну пока не предъявлены.
Обвинения в адрес Вайнштейна послужили началом кампании #MeToo (англ. — меня тоже), в рамках которой в домогательствах и изнасилованиях обвинили других известных актеров, режиссеров, продюсеров и журналистов.

После Вайнштейна

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