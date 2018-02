Прокурор заблокировал продажу студии Вайнштейнов, чтобы жертвы домогательств могли получить компенсацию

Прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман подал иск против братьев Харви и Роберта Вайнштейна и их студии — The Weinstein Company. Гражданский иск подан из-за предполагаемых нарушений прав человека и трудового законодательства в компании.

Поводом для иска стало расследование, которое продолжалось четыре месяца. Прокуратура опросила сотрудников компании Вайнштейнов, а также изучила внутренние документы и переписку. При этом никаких обвинений по уголовному делу Харви Вайнштейну, его брату или компании пока не предъявлено.

Источники The New York Times рассказали, что иск специально был подан 11 февраля, так как на этот день было назначено завершение сделки по продаже студии. Компанию собиралась купить группа инвесторов, а сделка оценивалась в полмиллиарда долларов (из них 225 миллионов — долг The Weinstein Company). Причем инвесторы планировали создать многомиллионный фонд для компенсации жертвам сексуальных домогательств.

Теперь переговоры о продаже прекратились, несмотря на то, что прокурор подал только гражданский иск, а не пытался добиться судебного запрета на сделку.