ТАСС: при крушении Ан-148 никто не выжил
13:01, 11 февраля 2018
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В результате крушения пассажирского самолета Ан-148 в подмосковном Раменском никто не выжил, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Обломки самолета уже обнаружены. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
В районе деревни Степановское найдены обломки самолета Ан-148, а также несколько погибших», — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Самолет «Саратовских авиалиний» вылетел из аэропорта «Домодедово» днем 11 февраля и разбился спустя две минуты после взлета. Ан-148 следовал в Орск.
Следственный комитет возбудил по факту крушения уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна.