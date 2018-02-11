СК возбудил дело по факту крушения Ан-148 в Подмосковье

По факту крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна.

По предварительным данным, на борте Ан-148 находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

В свою очередь Южная транспортная прокуратура начала проверку «исполнения федерального законодательства» авиакомпанией «Саратовские авиалинии».

Обломки самолета обнаружены возле деревни Аргуново. По данным источника «Интерфакса» в экстренных службах, на месте крушения найдены тела нескольких погибших.

Самолет выполнял рейс из Москвы в Орск.