Ространснадзор: разбившийся Ан-148 эксплуатировали с нарушениями

Ространснадзор выявил нарушения в эксплуатации самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», разбившегося 11 февраля в Подмосковье. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в ведомстве.

Последняя проверка проводилась в течение месяца в ноябре 2017 года.