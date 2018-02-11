Ространснадзор: разбившийся Ан-148 эксплуатировали с нарушениями
13:23, 11 февраля 2018
Надежный источник
Ространснадзор выявил нарушения в эксплуатации самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», разбившегося 11 февраля в Подмосковье. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в ведомстве.
Последняя проверка проводилась в течение месяца в ноябре 2017 года.
В ходе изучения состояния Ан-148-100В бортовой номер RA-61704 был выявлен факт нарушения периодичности замены масла в редукторах и промывки фильтра воздушного стартера. Периодичность замены масла и промывки фильтра в соответствии с программой технического обслуживания должна составлять 375 летных часов. На данном борту эти работы проводились с периодичностью 750 часов.
Самолет «Саратовских авиалиний», следовавший из Москвы в Орск, разбился днем 11 февраля вскоре после взлета из аэропорта «Домодедово». На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
Как заявили в МЧС, в результате крушения никто не выжил. Обломки самолета обнаружены в радиусе километра в районе деревни Степановское.
По предварительным данным, перед крушением Ан-148 мог столкнуться с вертолетом «Почты России».