Заместитель генпрокурора сообщил о «массовом» сокрытии преступлений в Дагестане

В Дагестане по результатам проверок, проведенных комиссией Генпрокуратуры РФ, возбуждено 71 уголовное дело, сообщил заместитель генпрокурора Иван Сыдорук. Как следует из его слов, речь идет о преступлениях, которые не были зарегистрированы ради повышения показателей.

Также в Дагестане в «массовом порядке» выносились незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, сообщил Сыдорук. «Комиссией поставлен вопрос об отмене 199 таких постановлений», — сообщил он.

Также были возбуждены 433 административных дела. Всего комиссия выявила 2431 нарушение закона в республике.