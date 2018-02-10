Роскомнадзор внес расследование Навального о Дерипаске и Приходько в реестр запрещенных сайтов

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов страницу на сайте Алексея Навального с расследованием про Олега Дерипаску и вице-премьера Сергея Приходько, а также страницу на ютьюбе с роликом про это.

Доступ к страницам, на момент публикации новости, не ограничивается.

Основанием для внесения страниц в реестр стало решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края. Роскомнадзор со ссылкой на это же решение требовал удалить от «Медиазоны» и «Радио Свобода» фотографии из расследования.

Согласно закону «Об информации», страницы будут заблокированы, если в течение суток после получения уведомления о внесении в реестр запрещенная информация не будет удалена. «Нас вообще ни о чем не уведомляли», — заявил Алексей Навальный.

BRKNG. "Суд" включил в "реестр запрещенной информации" не только новости про расследование, но и сам текст Навального про расследование и наше видео, у которого уже 2.5 миллиона просмотров pic.twitter.com/ImpaNPSe0s — Георгий Албуров (@alburov) February 10, 2018

Как отметил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, на сайте суда это решение не опубликовано, однако есть несколько других дел с Олегом Дерипаской в качестве ответчика и истца.

Обновление. Роскомнадзор заявил, что в решении Усть-Лабинского суда идет речь об «обеспечительных мерах по исковому заявлению». «Судебное решение обязывает Роскомнадзор принять меры к ограничению доступа к информации, размещенной на ряде интернет-ресурсов», — заявило ведомство «Интерфаксу».