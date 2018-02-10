Роскомнадзор внес расследование Навального о Дерипаске и Приходько в реестр запрещенных сайтов

Георгий Албуров
07:53, 10 февраля 2018
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Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов страницу на сайте Алексея Навального с расследованием про Олега Дерипаску и вице-премьера Сергея Приходько, а также страницу на ютьюбе с роликом про это.

Доступ к страницам, на момент публикации новости, не ограничивается.

Основанием для внесения страниц в реестр стало решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края. Роскомнадзор со ссылкой на это же решение требовал удалить от «Медиазоны» и «Радио Свобода» фотографии из расследования.

Согласно закону «Об информации», страницы будут заблокированы, если в течение суток после получения уведомления о внесении в реестр запрещенная информация не будет удалена. «Нас вообще ни о чем не уведомляли», — заявил Алексей Навальный.

Как отметил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, на сайте суда это решение не опубликовано, однако есть несколько других дел с Олегом Дерипаской в качестве ответчика и истца.

Обновление. Роскомнадзор заявил, что в решении Усть-Лабинского суда идет речь об «обеспечительных мерах по исковому заявлению». «Судебное решение обязывает Роскомнадзор принять меры к ограничению доступа к информации, размещенной на ряде интернет-ресурсов», — заявило ведомство «Интерфаксу».
8 февраля Алексей Навальный опубликовал расследование о том, что бизнесмен Олег Дерипаска отдыхал на яхте в Норвегии с российским вице-премьером Сергеем Приходько и предполагаемой сотрудницей «индустрии эскортных услуг» Настей Рыбкой. По мнению Навального, эту поездку можно считать взяткой вице-премьеру.
Олег Дерипаска назвал утверждения из расследования «лживыми» и заявил о готовности судиться.
Вечером 9 февраля стало известно, что Роскомнадзор потребовал от нескольких СМИ удалить из своих новостей о расследовании «частные» фотографии. Основанием для решения стало решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края.

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