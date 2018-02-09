Роскомнадзор потребовал от «Медиазоны» и «Радио Свобода» удалить фотографии из новости про Дерипаску, Приходько и Рыбку

Роскомнадзор потребовал от издания «Медиазона» удалить фотографии из новости про расследование Алексея Навального о бизнесмене Олеге Дерипаске, вице-премьере России Сергее Приходько и модели Насте Рыбке. Такое же письмо получило «Радио Свобода».

Как говорится в уведомлении Роскомнадзора, 9 февраля Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края решил, что по адресу новости находятся частные фотографии и видеозаписи с изображениями, а также иной личной информации без прямого или косвенного согласия гражданина, нарушающие права на изображение, конфиденциальность персональных данных и неприкосновенность частной жизни».

Суд вынес решение на следующий день после публикации новости. В ней есть фотография с Дерипаской и Приходько на яхте и снимок Алексея Навального с книгой Рыбки про соблазнение олигарха.