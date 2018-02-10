Кадыров рассказал о решении купить долю биткоина
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что решил купить долю биткоина, «чтобы следить за развитием криптовалюты».
«Я уже говорил, что в Чеченской республике будут внедрять блокчейн. Мне интересны и инновационные платежные сети», — пояснил он.
Кадыров не уточнил, купил ли он уже криптовалюту, и если да, то сколько.
«Инвестиция в биткоины, конечно, штука сомнительная, можно потерять все деньги, страховки никакой нет. Тем более развито мошенничество в этом сегменте. Но все же я придерживаюсь мнения, что эта отрасль должна четко регулироваться законодательством, но не запрещаться», — заявил Кадыров.
В России оборот криптовалют пока законодательно не урегулирован. В конце января Минфин представил законопроект, по которому покупать и продавать криптовалюты в России можно будет через специальных операторов. Расплачиваться криптовалютой, согласно документу, в России будет нельзя.
Цена на биткоин, самую популярную криптовалюту в мире, резко выросла во второй половине 2017 года, поднявшись с двух с половиной до почти 20 тысяч долларов. Затем курс начал падать и сейчас находится в районе восьми тысяч долларов.