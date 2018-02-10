Кадыров рассказал о решении купить долю биткоина

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что решил купить долю биткоина, «чтобы следить за развитием криптовалюты».

«Я уже говорил, что в Чеченской республике будут внедрять блокчейн. Мне интересны и инновационные платежные сети», — пояснил он.

Кадыров не уточнил, купил ли он уже криптовалюту, и если да, то сколько.