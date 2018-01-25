Минфин разработал порядок выпуска и обмена криптовалют

Министерство финансов России
10:15, 25 января 2018
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Министерство финансов России разработало законопроект «О цифровых финансовых активах», который регулирует выпуск и обращение криптовалют.

Согласно этому документу, в России разрешат покупать и продавать криптовалюты (на рубли и иностранную валюту) через специальные компании — операторы обмена цифровых финансовых активов.

Частные лица также смогут приобретать токены — операторы будут открывать специальный счет, куда токены зачисляются. В рамках одного выпуска можно будет купить токены на сумму не более 50 тысяч рублей.

Расплачиваться криптовалютами в России, согласно законопроекту, будет нельзя.

В сообщении министерства финансов говорится, что Центробанк России не полностью поддерживает законопроект. ЦБ считает, что обмен на рубли и иностранную валюту должен быть разрешен только в случае с токенами, которые выпускают для привлечения финансирования.

Минфин России отмечает, что в настоящее время сделки с криптовалютами получили достаточно широкое распространение и установление законодательного запрета на совершение таких сделок приведет к созданию условий для использования криптовалюты в качестве инструмента для обслуживания нелегального бизнеса, а также легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Министерство финансов России
В России, как и в большинстве других стран мира, порядок выпуска и обращения криптовалют законодательно не урегулирован. В 2016 году министерство финансов предлагало ввести уголовную ответственность за выпуск криптовалют, но это предложение не получило развития.

Подробнее о криптовалютах

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