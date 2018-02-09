«Политический неудачник попытался устроить провокацию». Вице-премьер Приходько ответил на расследование Навального

РБК
17:08, 9 февраля 2018
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Заместитель главы российского правительства Сергей Приходько впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, который обвинил вице-премьера в получении взятки от миллиардера Олега Дерипаски.

«Политический неудачник в очередной раз попытался устроить провокацию и напомнить о себе, сумбурно смешав все возможное и невозможное», — заявил Приходько в комментарии РБК.

По словам Приходько, он не собирается подавать в суд на Навального. «Достаточно того, что это сделают другие люди», — добавил вице-премьер. Ранее о намерении отстаивать в суде свою репутацию заявил Олег Дерипаска.

В своем заявлении Приходько назвал Дерипаску своим другом.

«По большому счету на такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля», — заявил вице-премьер.

РБК
В расследовании ФБК говорится, что Сергей Приходько отдыхал на яхте Олега Дерипаски в компании девушек, которых Алексей Навальный называет работницами «индустрии эскортных услуг». По утверждению Навального, Дерипаска оплатил отдых чиновника, что является взяткой.
Дерипаска после публикации расследования опубликовал пост в инстаграме, в котором назвал выдвинутые обвинения лживыми и пообещал обратиться в суд. После того как Навальный спросил в комментариях, какие именно сведения являются ложными, бизнесмен закрыл комментарии к посту.
Правительство России и Кремль отказались комментировать расследование ФБК.

Расследование ФБК

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