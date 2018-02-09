«Политический неудачник попытался устроить провокацию». Вице-премьер Приходько ответил на расследование Навального

Заместитель главы российского правительства Сергей Приходько впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, который обвинил вице-премьера в получении взятки от миллиардера Олега Дерипаски.

«Политический неудачник в очередной раз попытался устроить провокацию и напомнить о себе, сумбурно смешав все возможное и невозможное», — заявил Приходько в комментарии РБК.

По словам Приходько, он не собирается подавать в суд на Навального. «Достаточно того, что это сделают другие люди», — добавил вице-премьер. Ранее о намерении отстаивать в суде свою репутацию заявил Олег Дерипаска.

В своем заявлении Приходько назвал Дерипаску своим другом.