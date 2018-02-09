ФБК обратился в СК и Генпрокуратуру с требованием проверить расследование о Дерипаске и Приходько

По мнению ФБК, во время поездки на яхте семьи Дерипаски Сергею Приходько незаконно оказывались «услуги имущественного характера», что является взяткой.

Фонд борьбы с коррупцией направил в Следственный комитет и Генпрокуратуру заявления с требованием проверить информацию из расследования про бизнесмена Олега Дерипаску и вице-премьера правительства Сергея Приходько. Об этом сообщает газета «Ведомости».

В понедельник аналогичное заявление в письменном виде будет направлено руководителю управления президента по противодействию коррупции Андрею Чоботову, сообщили «Ведомостям» в ФБК.

8 февраля основатель ФБК Алексей Навальный опубликовал расследование о том, что бизнесмен Олег Дерипаска отдыхал на яхте в Норвегии с российским вице-премьером Сергеем Приходько и предполагаемой сотрудницей «индустрии эскортных услуг» Настей Рыбкой. По мнению Навального, эту поездку можно считать взяткой вице-премьеру.

Расследование было основано, в частности, на фотографиях и видео из инстаграма Насти Рыбки и на ее книге «Дневник по соблазнению миллиардера, или клон для олигарха».

В правительстве РФ и Кремле прокомментировать расследование ФБК отказались. Олег Дерипаска заявил, что готов защищаться в суде от «лживых информационных потоков».