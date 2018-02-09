ФБК обратился в СК и Генпрокуратуру с требованием проверить расследование о Дерипаске и Приходько

Ведомости
16:36, 9 февраля 2018
Надежный источник

Фонд борьбы с коррупцией направил в Следственный комитет и Генпрокуратуру заявления с требованием проверить информацию из расследования про бизнесмена Олега Дерипаску и вице-премьера правительства Сергея Приходько. Об этом сообщает газета «Ведомости».

По мнению ФБК, во время поездки на яхте семьи Дерипаски Сергею Приходько незаконно оказывались «услуги имущественного характера», что является взяткой.

В понедельник аналогичное заявление в письменном виде будет направлено руководителю управления президента по противодействию коррупции Андрею Чоботову, сообщили «Ведомостям» в ФБК.

Ведомости
8 февраля основатель ФБК Алексей Навальный опубликовал расследование о том, что бизнесмен Олег Дерипаска отдыхал на яхте в Норвегии с российским вице-премьером Сергеем Приходько и предполагаемой сотрудницей «индустрии эскортных услуг» Настей Рыбкой. По мнению Навального, эту поездку можно считать взяткой вице-премьеру.
Расследование было основано, в частности, на фотографиях и видео из инстаграма Насти Рыбки и на ее книге «Дневник по соблазнению миллиардера, или клон для олигарха».
В правительстве РФ и Кремле прокомментировать расследование ФБК отказались. Олег Дерипаска заявил, что готов защищаться в суде от «лживых информационных потоков».

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
Почему (не) нужно восторгаться Илоном Маском?
38 минут

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме