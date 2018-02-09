Голливудский продюсер Джилл Мессик покончила с собой. Родственники обвинили в случившемся Харви Вайнштейна и Роуз Макгоуэн

Голливудский продюсер Джилл Мессик покончила с собой. Родственники Мессик, обнаруженной мертвой 7 февраля, опубликовали заявление, в котором частично возложили вину за случившее на продюсера Харви Вайнштейна и Роуз Макгоуэн, обвиняющую его в изнасиловании.

Мессик была агентом Макгоуэн в 1997 году, когда, как заявляет актриса, ее изнасиловал Вайнштейн.

Родственники Мессик заявляют, что продюсер, которая много лет боролась с депрессией, не смогла справиться с тем, что ее имя постоянно появлялось в прессе в связи с обвинениями Вайнштейна в изнасиловании Макгоуэн.

В заявлении подчеркивается, что Мессик поддерживала движение #MeToo, направленное против сексуального насилия и домогательств, и поддерживала женщин, решивших рассказать о произошедшем с ними. «Движение потеряло одну из своих», — подчеркнули они.

В обращении подчеркивается, что используя СМИ и другие платформы для публичного разоблачения преступников и противозаконных поступков, следует помнить о необходимости защиты невиновных третьих лиц.