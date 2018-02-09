Голливудский продюсер Джилл Мессик покончила с собой. Родственники обвинили в случившемся Харви Вайнштейна и Роуз Макгоуэн

The Los Angeles Times
07:59, 9 февраля 2018
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Голливудский продюсер Джилл Мессик покончила с собой. Родственники Мессик, обнаруженной мертвой 7 февраля, опубликовали заявление, в котором частично возложили вину за случившее на продюсера Харви Вайнштейна и Роуз Макгоуэн, обвиняющую его в изнасиловании.

Мессик была агентом Макгоуэн в 1997 году, когда, как заявляет актриса, ее изнасиловал Вайнштейн.

Родственники Мессик заявляют, что продюсер, которая много лет боролась с депрессией, не смогла справиться с тем, что ее имя постоянно появлялось в прессе в связи с обвинениями Вайнштейна в изнасиловании Макгоуэн.

В заявлении подчеркивается, что Мессик поддерживала движение #MeToo, направленное против сексуального насилия и домогательств, и поддерживала женщин, решивших рассказать о произошедшем с ними. «Движение потеряло одну из своих», — подчеркнули они.

В обращении подчеркивается, что используя СМИ и другие платформы для публичного разоблачения преступников и противозаконных поступков, следует помнить о необходимости защиты невиновных третьих лиц.

«Джилл пострадала от нашей новой культуры неограниченного обмена информацией и готовности принимать заявление как факт» (англ.яз.).

The Los Angeles Times
Актриса Роуз Макгоуэн заявляет, что в 1997 году во время кинофестиваля в Сандэнсе подверглась насилию и домогательствам со стороны продюсера Харви Вайнштейна. За молчание Макгоуэн, по ее словам, получила денежную компенсацию.
Джилл Мессик в 1997 году была агентом Макгоуэн и организовывала встречу актрисы с продюсером на фестивале в Сандэнсе.
В заявлении родственников Мессик говорится, что актриса сообщила своему агенту о домогательствах Вайнштейна, но не сказала ни слова об изнасиловании. Мессик, в свою очередь, рассказала о случившемся своим руководителям, которые заверили ее, что разберутся в произошедшем.
Осенью 2017 года в американских СМИ было опубликовано расследование о возможных сексуальных домогательствах к актрисам и подчиненным со стороны Харви Вайнштейна. После этого многие актрисы, включая Роуз Макгоуэн, публично подтвердили эту информацию. Вайнштейн обвинения отрицает.

Дело Харви Вайнштейна

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