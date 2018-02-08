Twitter впервые в истории получил квартальную прибыль. Акции компании подорожали на 25%

После объявления о первой квартальной прибыли за 12 лет существования компании акции Twitter на внебиржевых торгах подорожали на 25% . В первые 15 минут после открытия торгов на бирже Nasdaq акции Twitter прибавили в цене 21,5%.

В четвертом квартале 2017 года чистая прибыль Twitter составила 91,1 миллиона долларов. Годом ранее в четвертом квартале сервис отчитывался об убытках в 167,1 миллиона долларов.

Сервис микроблогов Twitter впервые в своей истории отчитался о квартальной прибыли.

Аналитики прогнозировали значительно более скромные результаты Twitter в четвертом квартале. Так, они ожидали, что выручка компании не превысит 686,4 миллиона долларов. Twitter показал выручку в 731,6 миллиона долларов.

В начале января сразу несколько крупных аналитиков улучшили прогнозы по акциям Twitter. В частности, такое решение они объясняли тем, что значимость Twitter для пользователей возрастет в связи с решением Facebook изменить ленту новостей , отдав предпочтение сообщениям от друзей.

Всего за последний год акции Twitter выросли почти на 50%.