Центризбирком зарегистрировал восемь кандидатов в президенты
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала двух последних, седьмого и восьмого кандидатов на выборах президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года. Ими стали выдвинутая «Гражданской инициативой» Ксения Собчак и представитель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.
Таким образом, избирательный бюллетень будет выглядеть следующим образом:
- Сергей Бабурин (Российский общенародный союз)
- Павел Грудинин (КПРФ)
- Владимир Жириновский (ЛДПР)
- Владимир Путин (самовыдвиженец)
- Ксения Собчак («Гражданская инициатива»)
- Максим Сурайкин («Коммунисты России»)
- Борис Титов («Партия роста»)
- Григорий Явлинский («Яблоко»)
Перед регистрацией последних кандидатов ЦИК представил журналистам проект еще не утвержденного бюллетеня, где уже упоминались и Собчак, и Сурайкин.
«Я хочу пожелать всем кандидатам успехов, чтобы кампания прошла достойно, с уважением друг к другу и к избирателям. Наша страна достойна выборов высокого уровня», — заявила глава ЦИК Элла Памфилова.