Центризбирком зарегистрировал восемь кандидатов в президенты

ЦИК РФ
09:14, 8 февраля 2018
Надежный источник

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала двух последних, седьмого и восьмого кандидатов на выборах президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года. Ими стали выдвинутая «Гражданской инициативой» Ксения Собчак и представитель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

Таким образом, избирательный бюллетень будет выглядеть следующим образом:

  • Сергей Бабурин (Российский общенародный союз)
  • Павел Грудинин (КПРФ)
  • Владимир Жириновский (ЛДПР)
  • Владимир Путин (самовыдвиженец)
  • Ксения Собчак («Гражданская инициатива»)
  • Максим Сурайкин («Коммунисты России»)
  • Борис Титов («Партия роста»)
  • Григорий Явлинский («Яблоко»)

Перед регистрацией последних кандидатов ЦИК представил журналистам проект еще не утвержденного бюллетеня, где уже упоминались и Собчак, и Сурайкин.

«Я хочу пожелать всем кандидатам успехов, чтобы кампания прошла достойно, с уважением друг к другу и к избирателям. Наша страна достойна выборов высокого уровня», — заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

ЦИК РФ

Выборы президента-2018

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