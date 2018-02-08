Центризбирком зарегистрировал восемь кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала двух последних, седьмого и восьмого кандидатов на выборах президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года. Ими стали выдвинутая «Гражданской инициативой» Ксения Собчак и представитель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

Таким образом, избирательный бюллетень будет выглядеть следующим образом:

Сергей Бабурин (Российский общенародный союз)

Павел Грудинин (КПРФ)

Владимир Жириновский (ЛДПР)

Владимир Путин (самовыдвиженец)

Ксения Собчак («Гражданская инициатива»)

Максим Сурайкин («Коммунисты России»)

Борис Титов («Партия роста»)

Григорий Явлинский («Яблоко»)

Перед регистрацией последних кандидатов ЦИК представил журналистам проект еще не утвержденного бюллетеня, где уже упоминались и Собчак, и Сурайкин.