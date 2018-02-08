Мигранты устроили беспорядки в центре временного содержания под Красноярском

Следственное управление СК России по Красноярскому краю
05:26, 8 февраля 2018
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В Красноярском крае возбудили уголовное дело о массовых беспорядках в центре временного содержания иностранных граждан. Как сообщается в пресс-релизе Следственного комитета, беспорядки произошли утром 3 февраля.

20 иностранцев, которые находились в трех комнатах центра, забаррикадировались, жгли матрацы и разбили камеры наблюдения. Они требовали улучшения условий и ускорения депортации домой. Беспорядки были подавлены с участием Росгвардии.

Двое предполагаемых организаторов беспорядков были задержаны и арестованы судом, еще одного участника задержали за поджог имущества.

В ходе оперативного мероприятия сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии массовые беспорядки были прекращены, организаторы и все участники доставлены в спецучреждения.

Следственное управление СК России по Красноярскому краю
СК в своем пресс-релизе не уточняет, почему о беспорядках, случившихся еще 3 февраля, сообщили только сейчас.
7 февраля в Красноярск прилетел президент Владимир Путин, где он обсудил подготовку к XXIX Всемирной зимней универсиаде.

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