Мигранты устроили беспорядки в центре временного содержания под Красноярском
В Красноярском крае возбудили уголовное дело о массовых беспорядках в центре временного содержания иностранных граждан. Как сообщается в пресс-релизе Следственного комитета, беспорядки произошли утром 3 февраля.
20 иностранцев, которые находились в трех комнатах центра, забаррикадировались, жгли матрацы и разбили камеры наблюдения. Они требовали улучшения условий и ускорения депортации домой. Беспорядки были подавлены с участием Росгвардии.
Двое предполагаемых организаторов беспорядков были задержаны и арестованы судом, еще одного участника задержали за поджог имущества.
В ходе оперативного мероприятия сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии массовые беспорядки были прекращены, организаторы и все участники доставлены в спецучреждения.