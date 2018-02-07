В Красноярске из-за Путина самолет с пассажирами два часа продержали на аэродроме с открытыми дверьми. На улице было минус 16

Радио Свобода
14:53, 7 февраля 2018
Надежный источник

Пассажиров рейса авиакомпании «Победа», который 7 февраля должен был вылететь в Москву из красноярского аэропорта Емельяново, заставили два часа просидеть в самолете с открытыми дверьми из-за приземления президентского борта, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на одного из пассажиров задержанного рейса Григория Скарченко.

«Боинг-737» авиакомпании «Победа» должен был вылететь в Москву 7 февраля в 08:15 утра по местному времени (04:15 по Москве). После того, как часть пассажиров зашла в самолет, пилот объявил, что «в связи с прибытием официальных лиц» аэропорт закрыт — даже для сотрудников. Из-за этого некому было убрать трапы от двух выходов «Боинга», и его двери остались открытыми. Таким образом пассажиры просидели в самолете более двух часов. «Боинг» вылетел в Москву только в 11:12 по местному времени (07:12 по Москве).

По словам Скарченко, пилот объяснил, что во время ожидания в самолете «нет технической возможности» включить отопление. «На улице было —16, не так уж и холодно, нам повезло», — отметил пассажир. При этом, по его словам, в самолете работали туалеты, а пассажирам раздавали напитки. Также авиакомпания «Победа» пообещала компенсацию всем, кто из-за задержки не успел на пересадочные рейсы, сказал Скарченко.

«Еще был забавный факт: в самом начале пришел сотрудник аэропорта и закрыл все иллюминаторы с левой стороны, мол, чтобы люди не видели. Просто молча зашел и закрыл. Но люди потом, конечно, их открыли — кто снимал, кто что-то еще делал», — рассказал Григорий Скарченко.

Радио Свобода
Визиты Владимира Путина всегда сопровождаются повышенными мерами безопасности. Например, в день приезда Путина в штаб-квартиру «Яндекса» в Москве в сентябре 2017 года сотрудников пропускали в офис по спискам ФСО, а их личные вещи досматривали. Кроме того, за полчаса до приезда Путина перекрыли все движение в том крыле, куда он пришел, а через полтора часа после его отъезда сотрудников «Яндекса» эвакуировали из-за сработавшей сигнализации.
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