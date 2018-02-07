В Дагестане утвердили нового премьера. Им стал чиновник из Татарстана

По данным источников РБК, ранее Васильев жаловался президенту Татарстана Рустаму Минниханову на низкое качество кадров в Дагестане, и тот предложил ему «брать людей» в Татарстане.

5 февраля временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев распустил правительство республики. Это произошло после задержания четырех высокопоставленных чиновников, в том числе главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова.

Народное собрание Дагестана утвердило на должность председателя правительства республики кандидатуру Артема Здунова, ранее занимавшего пост министра экономики Татарстана, сообщает РИА Новости. За его кандидатуру проголосовали 68 из 75 депутатов. Пятеро проголосовали против, двое воздержались.

С января в Дагестане работает федеральная комиссия ФСБ, МВД и СК, в задачи которой поставлены «проверка состояния законности» и «декриминализация властных структур» республики.

Ранее в Махачкале уже были задержаны премьер-министр республики Абдусамад Гамидов, двое его заместителей и бывший министр образования, обвиняемые в хищении бюджетных средств на сумму 107,8 миллиона рублей. Также задержаны мэр города Муса Мусаев и главный архитектор Магомедрасул Гитинов, обвиняемые в превышении должностных полномочий.

7 февраля стало известно, что оперативники проводят обыски и выемки документов практически во всех республиканских структурах, в том числе в министерстве образования, министерстве финансов и министерстве здравоохранения Дагестана.

По данным источника «Интерфакса», в связи с оперативными мероприятиями в республике был полностью заменен личный состав постов ДПС на сотрудников из других регионов. Кроме того, всем республиканским чиновникам запретили покидать пределы России.