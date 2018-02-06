Навальный объявил «акцию против идиотизма». Он призвал публиковать фото советских солдат с поверженными немецкими знаменами

Алексей Навальный объявил «акцию против идиотизма» — он призвал своих сторонников массово распространять в интернете фотографию с парада Победы 1945 года, на которой запечатлены советские солдаты с немецкими знаменами и штандартами, склоненными к земле.

Эта фотография, например, изображена на обложке учебника истории России для 11 класса.

По словам Навального, теперь снимок запрещен в России, что представляет собой «государственный идиотизм, насаждаемый с самого верха».