В Архангельске волонтера штаба Навального оштрафовали за фото с парада Победы 1945 года

Суд оштрафовал жителя Архангельска Михаила Листова на тысячу рублей за публичную демонстрацию нацистской символики из-за опубликованного в соцсетях снимка советских солдат, стоящих с опущенными знаменами немецких войск на параде Победы в 1945 году. Об этом 24 января сообщил штаб Навального в Архангельске, в котором Листов является волонтером. Само судебное заседание прошло 19 января.

На суде 59-летний Листов заявил, что опубликовал фотографию в апреле 2016 года, накануне Дня Победы, чтобы «напомнить друзьям о предстоящем празднике». Мужчина не согласился с формулировкой судьи, что этот снимок «может причинить страдания людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны».

Листов не признал своей вины. Штаб Навального в Архангельске заявил, что будет оспаривать постановление о штрафе.

Сам Листов считает, что на него оказывают давление из-за его политических взглядов. «У меня оппозиционные взгляды к власти с 1991-го года. С 2014-го я открыто о них говорю», — заявил Листов.