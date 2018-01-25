В Архангельске волонтера штаба Навального оштрафовали за фото с парада Победы 1945 года

Команда Навального. Архангельск
19:21, 25 января 2018
Надежный источник

Суд оштрафовал жителя Архангельска Михаила Листова на тысячу рублей за публичную демонстрацию нацистской символики из-за опубликованного в соцсетях снимка советских солдат, стоящих с опущенными знаменами немецких войск на параде Победы в 1945 году. Об этом 24 января сообщил штаб Навального в Архангельске, в котором Листов является волонтером. Само судебное заседание прошло 19 января.

На суде 59-летний Листов заявил, что опубликовал фотографию в апреле 2016 года, накануне Дня Победы, чтобы «напомнить друзьям о предстоящем празднике». Мужчина не согласился с формулировкой судьи, что этот снимок «может причинить страдания людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны».

Листов не признал своей вины. Штаб Навального в Архангельске заявил, что будет оспаривать постановление о штрафе.

Сам Листов считает, что на него оказывают давление из-за его политических взглядов. «У меня оппозиционные взгляды к власти с 1991-го года. С 2014-го я открыто о них говорю», — заявил Листов.

«Я родился в СССР и ненавижу нацизм в любом его проявлении. Оба моих деда участвовали в Великой Отечественной войне. Один воевал под Мурманском, другой — под Ленинградом. Оба погибли в 1941-м году. И то, чем сейчас занимается полиция, никак иначе, как конвейером, не назовешь. Они попросту выполняют свой план, указания сверху», — заявил Михаил Листов.

Команда Навального. Архангельск
Демонстрацию нацистской и экстремистской символики в России запрещает статья 20.3 КоАП. За это полагается наказание в виде штрафа до двух тысяч рублей, а также арест сроком до 15 суток. Десятки человек были оштрафованы или арестованы за перепост в соцсетях картинок со свастикой или публикацию фото военного времени.
В июне 2017 года Минкомсвязи предложило разрешить демонстрировать нацистскую и экстремистскую символику «в просветительских, учебных и информационных целях». Министерство отмечало, что действующие законы позволяют привлекать к ответственности за показ любых фото и видео о Великой Отечественной войне. Законопроект пока не внесен в Госдуму.

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