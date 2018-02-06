Мэрия Москвы: москвичи забрасывают дворников яйцами и стреляют из травматики по снегоуборочной технике

Некоторые жители Москвы мешают работе коммунальных служб, задействованных в ликвидации последствий снегопада в столице. Об этом в эфире радиостанции «Вести FM» рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, местные жители забрасывают яйцами дворников и даже стреляют из травматических пистолетов по снегоуборочной технике, выводимой в ночное время на уборку московских дворов. Выявленными фактами уже занимаются правоохранительные органы, добавил чиновник.