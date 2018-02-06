Мэрия Москвы: москвичи забрасывают дворников яйцами и стреляют из травматики по снегоуборочной технике

Вести FM
07:25, 6 февраля 2018
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Некоторые жители Москвы мешают работе коммунальных служб, задействованных в ликвидации последствий снегопада в столице. Об этом в эфире радиостанции «Вести FM» рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, местные жители забрасывают яйцами дворников и даже стреляют из травматических пистолетов по снегоуборочной технике, выводимой в ночное время на уборку московских дворов. Выявленными фактами уже занимаются правоохранительные органы, добавил чиновник.

«В окна летят продукты питания, бросают яйца в этих работающих. Более того, нерадивые граждане берут травматический пистолет и начинают расстреливать снегоуборочную технику. У нас таких примеров достаточно много», — рассказал Петр Бирюков.

Вести FM
4-5 февраля в Москве прошел рекордный снегопад — за двое суток выпало 125% от месячной нормы осадков. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал его «снегопадом столетия».
В городе образовались значительные автомобильные пробки, множество рейсов в аэропортах были отменены или задержаны. Из-за снегопада понедельник был объявлен мэрией днем свободным для посещения в московских школах.
По данным Бирюкова, из города было вывезено один миллион 200 тысяч кубометров снега. К работе по уборке снега привлечены 72 тысячи человек и 16,2 тысячи единиц техники.

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