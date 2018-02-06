Мэрия Москвы: москвичи забрасывают дворников яйцами и стреляют из травматики по снегоуборочной технике
Некоторые жители Москвы мешают работе коммунальных служб, задействованных в ликвидации последствий снегопада в столице. Об этом в эфире радиостанции «Вести FM» рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, местные жители забрасывают яйцами дворников и даже стреляют из травматических пистолетов по снегоуборочной технике, выводимой в ночное время на уборку московских дворов. Выявленными фактами уже занимаются правоохранительные органы, добавил чиновник.
«В окна летят продукты питания, бросают яйца в этих работающих. Более того, нерадивые граждане берут травматический пистолет и начинают расстреливать снегоуборочную технику. У нас таких примеров достаточно много», — рассказал Петр Бирюков.