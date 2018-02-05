«Я предлагаю себя посадить вместо нее». Леонид Рошаль выступил в суде в защиту Елены Мисюриной

Meduza
12:37, 5 февраля 2018

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль выступил на судебном заседании по делу врача-гематолога Елены Мисюриной, приговоренной к двум годам колонии за смерть пациента. Об этом сообщает корреспондент «Медузы».

Рошаль попросил освободить Мисюрину из-под стражи. «Я предлагаю себя посадить вместо нее, но выпустите ее, пожалуйста, сегодня. Это будет большой честью для суда», — сказал Рошаль.

По словам Рошаля, врачебное сообщество в России подвергается травле. «Она не убийца. Она доктор», — сказал Рошаль о Мисюриной. В своем выступлении он также отметил, что Мисюрина не скрывалась от следствия. Рошаль поручился за то, что в случае освобождения из-под стражи она будет выполнять все условия следователей.

Елену Мисюрину 22 января приговорили к двум годам лишения свободы по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Суд пришел к выводу, что она неправильно выполнила процедуру, вследствие чего пациент умер.
Мисюрина отказалась признать себя виновной. В ее поддержку врачи провели сбор подписей и устроили акцию #яЕленаМисюрина.
31 января прокуратура обжаловала приговор Мисюриной и попросила освободить ее из-под стражи. Прокуратура заявила, что вина врача не доказана, а имеющиеся в деле экспертные заключения противоречат друг другу.

Дело Елены Мисюриной

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