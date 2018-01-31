Прокуратура попросила отменить приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной
Прокуратура Юго-Западного округа Москвы обратилась в суд с апелляционной жалобой на приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной. В жалобе ведомство просит отменить приговор и вернуть дело прокурору.
Ведомство заметило, что приговор вынесен на основе экспертных заключений, которые противоречат друг другу, а «собранные и исследованные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о доказанности вины Мисюриной».
Саму осужденную попросили освободить из-под стражи.
Причина [подачи жалобы] — нарушения, допущенные в ходе следствия. Так, выводы суда, изложенные в приговоре, о виновности Мисюриной, не соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам.