Прокуратура попросила отменить приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной

Ведомство заметило, что приговор вынесен на основе экспертных заключений, которые противоречат друг другу, а «собранные и исследованные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о доказанности вины Мисюриной».

Прокуратура Юго-Западного округа Москвы обратилась в суд с апелляционной жалобой на приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной. В жалобе ведомство просит отменить приговор и вернуть дело прокурору.

Причина [подачи жалобы] — нарушения, допущенные в ходе следствия. Так, выводы суда, изложенные в приговоре, о виновности Мисюриной, не соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам.

Мисюрину осудили на два года колонии общего режима за оказание услуг ненадлежащего качества, из-за которых умер пациент. Суд решил, что врач неверно выполнила процедуру, что привело к смерти больного.

Защита врача указывала на противоречие в материалах дела. После приговора в ее защиту выступили несколько московских больниц, а также заммэра Москвы Леонид Печатников. Сам мэр Сергей Собянин и департамент здравоохранения Москвы также заявили, что взяли дело под контроль.

Следственный комитет в ответ на заявления чиновников напомнил, что в деле были проведены две независимые экспертизы, а расследование проводилось в соответствии с законом. Там призвали воздержаться от комментариев по делу тех, кто не знаком с его материалами.