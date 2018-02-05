Суд отменил административный арест юриста ФБК
Мосгорсуд признал незаконным решение Симоновского районного суда об административном аресте юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Александра Помазуева.
Помазуеву ранее назначили 10 суток ареста за неповиновение сотруднику полиции. Его задержали в офисе ФБК 28 января — в день, когда сторонники Алексея Навального проводили акции под лозунгом бойкота президентских выборов. До рассмотрения жалобы юрист отсидел 8 суток.
Мосгорсуд решил прекратить производство по делу «за недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление» об административном правонарушении.
Сегодня до полуночи Земля должна налететь на небесную ось, ибо случилось немыслимое - Мосгорсуд признал незаконным арест нашего юриста Саши Помазуева (он отсидел уже 8 суток) и даже вынес частное определение в адрес нижестоящего судьи! pic.twitter.com/ilm71fJSC4— Alexey Navalny (@navalny) February 5, 2018