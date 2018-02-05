Суд отменил административный арест юриста ФБК

Алексей Навальный
17:24, 5 февраля 2018
Надежный источник

Мосгорсуд признал незаконным решение Симоновского районного суда об административном аресте юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Александра Помазуева.

Помазуеву ранее назначили 10 суток ареста за неповиновение сотруднику полиции. Его задержали в офисе ФБК 28 января — в день, когда сторонники Алексея Навального проводили акции под лозунгом бойкота президентских выборов. До рассмотрения жалобы юрист отсидел 8 суток.

Мосгорсуд решил прекратить производство по делу «за недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление» об административном правонарушении.

28 января сторонники Алексея Навального провели акции в поддержку «Забастовки избирателей» в десятках городов России. По данным «ОВД-Инфо», полиция задержала 371 человека.
В Москве задержали 16 участников акции, в том числе Навального. Почти всех вскоре отпустили, но затем суды начали арестовывать и штрафовать активистов. Навального 5 февраля вызвали на допрос в Следственный комитет по делу о нападении на полицейских.

«Забастовка избирателей»

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