Суд отменил административный арест юриста ФБК

Мосгорсуд признал незаконным решение Симоновского районного суда об административном аресте юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Александра Помазуева.

Помазуеву ранее назначили 10 суток ареста за неповиновение сотруднику полиции. Его задержали в офисе ФБК 28 января — в день, когда сторонники Алексея Навального проводили акции под лозунгом бойкота президентских выборов. До рассмотрения жалобы юрист отсидел 8 суток.

Мосгорсуд решил прекратить производство по делу «за недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление» об административном правонарушении.