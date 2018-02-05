Алексея Навального вызвали на допрос по делу об избиении полицейских

Утром 5 февраля в квартиру Алексея Навального пришли сотрудники полиции. Об этом он сам сообщил в своем твиттере.

По словам оппозиционера, в отношении него ведется проверка по делу об «избиении полицейских». Правоохранительные органы вручили ему две повестки на допросы в Следственный комитет.

В половину восьмого утра сегодня домой пришла полиция. Притащили аж две повестки на допросы в СК. Идёт проверка по делу о том, что во время задержания я побил полицейских. Прям вернули мой 2012, когда после одного из митингов аж 4 дела против меня возбудили за неделю. — Alexey Navalny (@navalny) February 5, 2018

Навальный также опубликовал видео, на котором он, по версии следственных органов, избивал полицейских.

A post shared by Алексей Навальный (@navalny) on Jan 28, 2018 at 3:52am PST

Представитель СК Юлия Иванова подтвердила «Интерфаксу», что Навальный был вызван «для дачи объяснений по обстоятельствам причинения телесных повреждений полицейским».