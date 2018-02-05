Алексея Навального вызвали на допрос по делу об избиении полицейских

Алексей Навальный
08:22, 5 февраля 2018
Надежный источник

Утром 5 февраля в квартиру Алексея Навального пришли сотрудники полиции. Об этом он сам сообщил в своем твиттере.

По словам оппозиционера, в отношении него ведется проверка по делу об «избиении полицейских». Правоохранительные органы вручили ему две повестки на допросы в Следственный комитет.

Навальный также опубликовал видео, на котором он, по версии следственных органов, избивал полицейских.

Представитель СК Юлия Иванова подтвердила «Интерфаксу», что Навальный был вызван «для дачи объяснений по обстоятельствам причинения телесных повреждений полицейским».

Инцидент, проверку которого проводит СК, произошел 28 января. Алексей Навальный был задержан полицейскими на Тверской улице во время акции в поддержку «Забастовки избирателей».
После задержания на Навального был составлен протокол об административном нарушении за повторное участие в несанкционированном мероприятии, после чего он был отпущен под обязательство явиться в суд. Судебное разбирательство до сих пор не состоялось.
Поправка. В первоначальной версии новости ошибочно сообщалось об обысках у Алексея Навального. Редакция «Медузы» приносит извинения читателям.

"Забастовка избирателей"

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