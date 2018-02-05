Алексея Навального вызвали на допрос по делу об избиении полицейских
Утром 5 февраля в квартиру Алексея Навального пришли сотрудники полиции. Об этом он сам сообщил в своем твиттере.
По словам оппозиционера, в отношении него ведется проверка по делу об «избиении полицейских». Правоохранительные органы вручили ему две повестки на допросы в Следственный комитет.
В половину восьмого утра сегодня домой пришла полиция. Притащили аж две повестки на допросы в СК. Идёт проверка по делу о том, что во время задержания я побил полицейских. Прям вернули мой 2012, когда после одного из митингов аж 4 дела против меня возбудили за неделю.— Alexey Navalny (@navalny) February 5, 2018
Навальный также опубликовал видео, на котором он, по версии следственных органов, избивал полицейских.
Представитель СК Юлия Иванова подтвердила «Интерфаксу», что Навальный был вызван «для дачи объяснений по обстоятельствам причинения телесных повреждений полицейским».
Поправка. В первоначальной версии новости ошибочно сообщалось об обысках у Алексея Навального. Редакция «Медузы» приносит извинения читателям.