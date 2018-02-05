Мосгорсуд освободил из СИЗО врача-гематолога Елену Мисюрину

Врач-гематолог Елена Мисюрина, осужденная на два года колонии за смерть пациента, освобождена из СИЗО под подписку о невыезде. Соответствующее решение принял Мосгорсуд, рассмотрев жалобу на арест врача, сообщает корреспондент «Медузы».

22 января 2018 года Елена Мисюрина была осуждена на два года колонии за «оказание медицинских услуг ненадлежащего качества»: она сделала биопсию пациенту, который четыре дня спустя скончался. Суд постановил, что к смерти больного привела неверно проведенная процедура. Мисюрина своей вины не признает.

До суда Мисюрина находилась под подпиской о невыезде. После вынесения приговора ее взяли под стражу. Прокуратура во время процесса просила назначить врачу условное наказание.

В защиту Мисюриной выступили врачи многих больниц, указывая на противоречия в материалах уголовного дела. В московской мэрии пообещали взять дело под свой контроль и оказать Мисюриной поддержку на стадии апелляции. Коллеги врача считают, что ее дело было сфабриковано.