Минкульт Белоруссии разрешил прокат «Смерти Сталина»
Министерство культуры Белоруссии не имеет возражений против проката сатирического фильма «Смерть Сталина» на территории страны. Об этом изданию TUT.BY заявил начальник управления по кинематографии Минкульта Александр Рыдван.
Решение было принято по итогам просмотра фильма экспертной комиссией ведомства. Фильм выйдет в прокат 8 февраля.
«В ходе просмотра специалисты внутренней экспертной комиссии министерства культуры не выявили в фильме „Смерть Сталина“ фактов нарушения белорусского законодательства. Направлять фильм в республиканскую экспертную комиссию (по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости) считаем нецелесообразным. Замечаний по дальнейшему прокату фильма у министерства не имеется», — заявил Рыдван.