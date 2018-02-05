Минкульт Белоруссии разрешил прокат «Смерти Сталина»

Министерство культуры Белоруссии не имеет возражений против проката сатирического фильма «Смерть Сталина» на территории страны. Об этом изданию TUT.BY заявил начальник управления по кинематографии Минкульта Александр Рыдван.

Решение было принято по итогам просмотра фильма экспертной комиссией ведомства. Фильм выйдет в прокат 8 февраля.