Минкульт Белоруссии разрешил прокат «Смерти Сталина»

TUT.BY
12:48, 5 февраля 2018
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Министерство культуры Белоруссии не имеет возражений против проката сатирического фильма «Смерть Сталина» на территории страны. Об этом изданию TUT.BY заявил начальник управления по кинематографии Минкульта Александр Рыдван.

Решение было принято по итогам просмотра фильма экспертной комиссией ведомства. Фильм выйдет в прокат 8 февраля.

«В ходе просмотра специалисты внутренней экспертной комиссии министерства культуры не выявили в фильме „Смерть Сталина“ фактов нарушения белорусского законодательства. Направлять фильм в республиканскую экспертную комиссию (по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости) считаем нецелесообразным. Замечаний по дальнейшему прокату фильма у министерства не имеется», — заявил Рыдван.

TUT.BY
Фильм «Смерть Сталина» должен был выйти в прокат в Белоруссии 25 января. Однако за день до старта все сеансы были отменены после того, как стало известно об отзыве прокатного удостоверения картины в России.
Министерство культуры России мотивировало запрет на показ тем, что в фильме содержатся некие материалы, распространение которых запрещено российским законодательством. Чиновники называли ленту оскорбительной и усмотрели в ней признаки экстремизма.
Несмотря на официальный запрет, московский кинотеатр «Пионер» провел четыре показа картины.

"Смерть Сталина" в России

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