Олимпийский чемпион Виталий Щербо подал в суд на коллегу по сборной Татьяну Гуцу. Она обвинила его в изнасиловании

Белорусский гимнаст, шестикратный олимпийский чемпион Виталий Щербо подал в суд на бывшую коллегу по сборной Татьяну Гуцу, публично обвинившую его в изнасиловании.
Об иске гимнаст, проживающий сейчас в США, рассказал в фильме «Непобежденный. Виталий Щербо», который вышел в эфир 1 февраля на телеканале «Беларусь 1».
Подробности иска, сообщает «Интерфакс», Щербо раскрывать не стал, заявив лишь, что первое слушание по делу состоится в феврале.
«Как суд пройдет, как все это закончится. Если захочется кому-то узнать какие-то подробности про ту ложь, которую она говорит, несостыковки — все, что было сказано неадекватным человеком, — тогда можно», — сказал гимнаст, отказавшись от других комментариев по поводу дела.
Татьяна Гуцу в октябре 2017 года написала
в своем фейсбуке, что ее в возрасте 15 лет изнасиловал Виталий Щербо, с которым они входили в одну сборную. Изнасилование, утверждала Гуцу, произошло во время турнира в Штутгарте. Некоторые другие члены сборной, по ее словам, знали о произошедшем, но ничего не сказали и не защитили ее.
Гуцу тогда стала одной из нескольких десятков женщин и мужчин, которые на фоне скандала с голливудским продюсером Харви Вайнштейном публично рассказали о пережитом насилии или домогательствах. Вайнштейна многие женщины, работающие в киноиндустрии, в том числе популярные актрисы, обвинили в домогательствах и сексуальном насилии.
Татьяна Гуцу, родившаяся на Украине, и белорус Виталий Щербо входили в объединенную сборную спортсменов стран бывшего СССР, выступавшую на Олимпиаде-92 в Барселоне. Щербо тогда завоевал шесть золотых медалей и четыре бронзовых. Гуцу стала двукратной олимпийской чемпионкой, а также завоевала серебро и бронзу.
В настоящий момент и Щербо, и Гуцу живут и работают в США.