Олимпийский чемпион Виталий Щербо подал в суд на коллегу по сборной Татьяну Гуцу. Она обвинила его в изнасиловании

Белорусский гимнаст, шестикратный олимпийский чемпион Виталий Щербо подал в суд на бывшую коллегу по сборной Татьяну Гуцу, публично обвинившую его в изнасиловании.

Об иске гимнаст, проживающий сейчас в США, рассказал в фильме «Непобежденный. Виталий Щербо», который вышел в эфир 1 февраля на телеканале «Беларусь 1».

Подробности иска, сообщает «Интерфакс», Щербо раскрывать не стал, заявив лишь, что первое слушание по делу состоится в феврале.

«Как суд пройдет, как все это закончится. Если захочется кому-то узнать какие-то подробности про ту ложь, которую она говорит, несостыковки — все, что было сказано неадекватным человеком, — тогда можно», — сказал гимнаст, отказавшись от других комментариев по поводу дела.