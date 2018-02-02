Мосгорсуд разрешил Али Ферузу выехать из России в третью страну. Ему угрожала депортация в Узбекистан

Мосгорсуд позволил журналисту «Новой газеты» Али Ферузу (Худоберди Нурматову), которому угрожает депортация в Узбекистан, выехать в третью страну, сообщает «Интерфакс».

Согласно решению суда, Феруз должен оставаться в центре временного содержания иностранцев до рассмотрения вопроса о его выдворении в ЕСПЧ, однако имеет право выехать в третью страну в случае «предоставления необходимых документов».

По словам адвоката Даниила Хаймовича, по закону Али Феруз и раньше имел право покинуть страну, но ему не позволяли приставы, пишет «Медиазона». На заседании Феруз заявил, что не хочет оставаться в России и может выехать в Германию по проездному документу Красного Креста.

Представитель «Новой газеты» Надежда Прусенкова сказала «Медузе», что Али Феруз сможет выехать из России после того, как Федеральная служба судебных приставов получит решение суда и «остальные документы, который у Али давно собраны».

«Дальше только купить билет. Это может произойти и на следующей неделе, так и через два месяца. <…> У нас сейчас много надежд, но все они достаточно зыбкие, с учетом того, какая была сила противодействия. Я думаю, что уже на следующей неделе будет все ясно», — сказала она,