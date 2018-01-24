Верховный суд отменил решение о депортации журналиста Али Феруза

Верховный суд России отменил решение о депортации журналиста «Новой газеты» Али Феруза (настоящее имя — Худоберди Нурматов). Дело направлено на пересмотр в Мосгорсуд.

Следует признать, что в ходе рассмотрения данного дела об административном правонарушении не получили должной правовой оценки все доводы лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. Меры к всестороннему, полному и объективному рассмотрению дела судебными инстанциями, в производстве которых находилось данное дело, не приняты.

Али Феруз — гражданин Узбекистана. Он родился в узбекском городе Коканд, но вырос в России. В 2008 году, когда Феруз приехал на родину, его попытались завербовать узбекские спецслужбы. Из-за этого он бежал из страны назад в Россию.

В августе 2017 года суд постановил выдворить Феруза на родину за нарушение правил въезда в Россию. Услышав решение судьи о выдворении, журналист попытался покончить с собой. В Узбекистане, по его словам, его ожидает политическое преследование и «медленная мучительная смерть».

Адвокаты Феруза подали жалобу в Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ запретил выдворять журналиста из России до рассмотрения его жалобы. Этот процесс может занять до двух лет. Суд постановил, что все это время Феруз должен находиться в Центре временного содержания иностранных граждан. Там он не может пользоваться интернетом, но может видеться с родными и иногда совершать звонки.