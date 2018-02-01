В Петербурге и Москве отменили концерты Захара Мая

В Санкт-Петербурге отменен концерт украинского музыканта Захара Мая, который должен был пройти в клубе «Цоколь» (Zoccolo 2.0) 14 февраля.

Также был отменен его концерт в московском клубе «Швайн», запланированный на 9 февраля. 25 февраля музыкант должен выступить в «Гоголе» в Москве.

В сообщении на странице «Цоколя» сказано, что в клубе «считают неприемлемыми с морально-этической точки зрения некоторые публичные высказывания Захара Мая, опубликованные на днях в СМИ».

О каких высказываниях и публикациях идет речь, не уточняется. Готовящимся выступлениям Захара Мая в России оказались посвящены несколько материалов, в том числе репортаж на «России 24», статьи в «Комсомольской правде» и на сайте «Дни.ру».

В репортаже ВГТРК говорится, что «артист-русофоб приехал с гастролями в Россию», упоминаются его песни «Рыдает вата» и «Наши танки», а также твиты о крушении самолета Минобороны РФ в Черном море и донецких сепаратистах. Ведущий также отметил, что у музыканта есть гражданство США.