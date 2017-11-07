Порошенко подписал закон о согласовании гастролей российских исполнителей с СБУ

Президент Украины
20:08, 7 ноября 2017
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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, обязывающий организаторов концертов предупреждать Службу безопасности Украины о гастролях российских исполнителей.

Организатор должен за 30 дней до концерта «подать в СБУ запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопуска гражданина государства-агрессора к участию в мероприятии», сказано на сайте президента. Закон дает СБУ десять дней на ответ.

За нарушение закона организаторам грозит штраф. 

«При проведении гастрольных мероприятий не допускаются призывы к пропаганде сепаратизма, коммунистического или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их символики; проведение гастрольных мероприятий, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и его органы власти».

Президент Украины
Закон был принят Верховной радой Украины в октябре 2017 года.
После присоединения Крыма к России и начала конфликта в Донбассе Украина запретила въезд десяткам российских исполнителей. Поводом для этого становились как их высказывания в поддержку присоединения Крыма и сепаратистов, так и факт въезда в Крым с территории России.
На Украине также оказались сорваны концерты ряда украинских исполнителей, которые после 2014 года продолжили выступать в России. Среди них оказались, в частности, Иван Дорн и Сергей Бабкин. Выступления были отменены под давлением украинских ультраправых.

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