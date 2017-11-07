Порошенко подписал закон о согласовании гастролей российских исполнителей с СБУ
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, обязывающий организаторов концертов предупреждать Службу безопасности Украины о гастролях российских исполнителей.
Организатор должен за 30 дней до концерта «подать в СБУ запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопуска гражданина государства-агрессора к участию в мероприятии», сказано на сайте президента. Закон дает СБУ десять дней на ответ.
За нарушение закона организаторам грозит штраф.
«При проведении гастрольных мероприятий не допускаются призывы к пропаганде сепаратизма, коммунистического или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их символики; проведение гастрольных мероприятий, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и его органы власти».