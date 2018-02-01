Суд признал Никиту Белых виновным в получении взяток

Никита Белых был задержан в июне 2016 года. Его обвинили в получении взяток на общую сумму 600 тысяч евро. Сам он не признает себя виновным, заявляя, что против него была организована провокация.

В ходе рассмотрения уголовного дела прокуратура потребовала приговорить Белых к 10 годам колонии строгого режима, штрафу в 100 миллионов рублей и восьмилетнему запрету на работу в государственных органах.