Суд признал Никиту Белых виновным в получении взяток

Meduza
09:30, 1 февраля 2018
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Пресненский районный суд Москвы признал бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых виновным в получении взяток в особо крупном размере, передает корреспондент «Медузы».

1 февраля судья Татьяна Васюченко начала оглашать приговор Белых. Срок наказания будет назван в заключительной части судебного акта.

Никита Белых был задержан в июне 2016 года. Его обвинили в получении взяток на общую сумму 600 тысяч евро. Сам он не признает себя виновным, заявляя, что против него была организована провокация.
В ходе рассмотрения уголовного дела прокуратура потребовала приговорить Белых к 10 годам колонии строгого режима, штрафу в 100 миллионов рублей и восьмилетнему запрету на работу в государственных органах.

Дело Никиты Белых

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