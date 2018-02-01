Россия разместит военную авиацию на острове Итуруп. Права на него заявляет Япония

Официальный интернет-портал правовой информации
14:49, 1 февраля 2018
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Правительство РФ разрешило Минобороны использовать аэродром на острове Итуруп, входящем в Курильскую гряду.

Соответствующее распоряжение правительства добавляет аэродром Итуруп в перечень «аэродромов совместного базирования».

Принадлежность острова Итуруп оспаривает Япония. Россия эти территориальные претензии категорически отвергает.

В 2015 году Россия направила на Курильские острова зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У», а в 2016 году — ракетные комплексы «Бастион» и «Бал». В 2017 году стало известно, что Россия разместила на Курилах дивизию и строит на острове Матуа военную базу.
Япония неоднократно выражала протест против усиления военного присутствия России на островах Курильской гряды.

Как живут на острове Итуруп

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