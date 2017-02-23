Япония выразила протест против планов России разместить дивизию на Курилах

Планы России по усилению военного присутствия на Курильских островах «противоречат позиции Японии в отношении этих территорий». Об этом, сообщает Reuters, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Таким образом Суга прокомментировал слова министра обороны Сергея Шойгу, заявившего в Госдуме, что Россию планирует в 2017 году «завершить размещение дивизии» на Курилах.

По словам генерального секретаря кабинета министров Японии, размещение дивизии будет обсуждаться на встрече глав Минобороны и МИД двух стран, запланированной на 20 марта в Токио.