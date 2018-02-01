Подозреваемый в терроризме активист подал в СК заявление о пытках со стороны ФСБ
Левый активист Виктор Филинков, который был арестован в Санкт-Петербурге по подозрению в участии в террористическом сообществе, подал в Следственный комитет заявление о пытках и издевательствах со стороны сотрудников ФСБ.
В опубликованном «Медиазоной» обращении Филинков рассказал, что в ночь на 24 января сотрудники ФСБ вывезли его за город на темно-синем минивэне Volkswagen Transporter и в течение трех часов избивали и били электрошокером.
Руководил группой, по словам Филинкова, сотрудник по имени Константин Бондарев. Он с угрозами требовал от активиста дать признательные показания, а также несколько раз ударил его по голове.
29 января Бондарев и еще один сотрудник встретились с Филинковым в СИЗО. Бондарев сказал арестованному, что «качели с ОНК играют против него», намекнул на возможность перевода в СИЗО с худшими условиями и угрозой безопасности, а также, по словам активиста, извинился перед ним и призвал дать показания, чтобы получать минимальный срок в три года.
Виктор Филинков просит отстранить Бондарева и других сотрудников от работы с делом и запретить им посещать его в СИЗО, передает «Медиазона».
Во время общения я высказал Бондареву претензию, что во время задержания в ночь с 23 на 24 января сотрудники ФСБ применяли ко мне насилие. На что Бондарев ответил: «Ты же понимаешь, что это не я». В ответ я сказал: «Вы же там присутствовали и всем руководили». Бондарев ответил: «Мне самому не нравится то, чем я занимаюсь. Обращаюсь к тебе как личность к личности. Я приношу тебе свои извинения». После этих слов он протянул мне свою руку для рукопожатия, но я ответил, что не могу сейчас эти извинения принять.