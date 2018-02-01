Подозреваемый в терроризме активист подал в СК заявление о пытках со стороны ФСБ

Левый активист Виктор Филинков, который был арестован в Санкт-Петербурге по подозрению в участии в террористическом сообществе, подал в Следственный комитет заявление о пытках и издевательствах со стороны сотрудников ФСБ.

В опубликованном «Медиазоной» обращении Филинков рассказал, что в ночь на 24 января сотрудники ФСБ вывезли его за город на темно-синем минивэне Volkswagen Transporter и в течение трех часов избивали и били электрошокером.

Руководил группой, по словам Филинкова, сотрудник по имени Константин Бондарев. Он с угрозами требовал от активиста дать признательные показания, а также несколько раз ударил его по голове.

29 января Бондарев и еще один сотрудник встретились с Филинковым в СИЗО. Бондарев сказал арестованному, что «качели с играют против него», намекнул на возможность перевода в СИЗО с худшими условиями и угрозой безопасности, а также, по словам активиста, извинился перед ним и призвал дать показания, чтобы получать минимальный срок в три года.

Виктор Филинков просит отстранить Бондарева и других сотрудников от работы с делом и запретить им посещать его в СИЗО, передает «Медиазона».