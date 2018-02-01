ФСБ: ИГ готовило теракт в день президентских выборов в России
В Нижнем Новгороде убит боевик «Исламского государства», готовивший теракт в день президентских выборов, объявил Центр связей с общественностью ФСБ.
Боевик, говорится в сообщении, при попытке задержания оказал вооруженное сопротивление и «был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России».
Готовивший теракт, сообщили в ЦОС ФСБ, был гражданином «одной из стран ближнего зарубежья».
У подозреваемого в подготовке теракта были обнаружены самодельное взрывное устройство большой мощности, компоненты для изготовления еще нескольких бомб, огнестрельное оружие и боеприпасы.
Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта и участии в международной террористической организации.
Другие подробности ФСБ пока не раскрывает.
«ФСБ России пресечена деятельность члена запрещенной в России международной террористической организации „Исламское государство“, готовившего совершение диверсионно-террористического акта в Нижнем Новгороде», — говорится в сообщении.