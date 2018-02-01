ФСБ: ИГ готовило теракт в день президентских выборов в России

РИА Новости
07:34, 1 февраля 2018
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В Нижнем Новгороде убит боевик «Исламского государства», готовивший теракт в день президентских выборов, объявил Центр связей с общественностью ФСБ.

Боевик, говорится в сообщении, при попытке задержания оказал вооруженное сопротивление и «был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России».

Готовивший теракт, сообщили в ЦОС ФСБ, был гражданином «одной из стран ближнего зарубежья».

У подозреваемого в подготовке теракта были обнаружены самодельное взрывное устройство большой мощности, компоненты для изготовления еще нескольких бомб, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта и участии в международной террористической организации.

Другие подробности ФСБ пока не раскрывает.

«ФСБ России пресечена деятельность члена запрещенной в России международной террористической организации „Исламское государство“, готовившего совершение диверсионно-террористического акта в Нижнем Новгороде», — говорится в сообщении.

РИА Новости
Выборы президента пройдут в России 18 марта.
ФСБ неоднократно сообщало о раскрытии планов терактов в России, подготовкой которых занимаются боевики «Исламского государства». Так, в середине декабря ФСБ заявило о предотвращении теракта в Казанском соборе в Санкт-Петербурге. Были задержаны семь человек, свою вину они отрицают.
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