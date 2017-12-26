«Почему вы нас не спасли? Мы целый год обивали пороги ФСБ». Мать задержанного за подготовку теракта в Казанском соборе заявила, что ее сына подставили

Мать 18-летнего жителя Санкт-Петербурга Евгения Ефимова, задержанного по подозрению в организации ячейки ИГ с целью подрыва Казанского собора, отвергла выдвинутые против него обвинения и заявила, что его могли использовать.

В интервью изданию The Insider Оксана Ефимова рассказала, что сама обращалась в ФСБ и Следственный комитет, когда заподозрила, что ее сын мог попасть под влияние исламистов.

По словам Ефимовой, за последний год ее сын внезапно сменил круг общения, начал изучать арабский язык и изъявил желание принять ислам. Кроме того, молодой человек стал часто возвращаться домой в странном состоянии — у него были сильно расширены зрачки, он стал пользоваться «какими-то арабскими духами».

Когда мать проверила страницу сына в сети ВКонтакте, она нашла у него подписки на странные группы, содержание которых ей показалось радикальным. «Я позвонила на горячую линию ФСБ, объяснила ситуацию. Они взяли мои контакты, записали телефон Жени и через два дня эти группы были заблокированы прокуратурой РФ», — рассказала она.

После теракта в петербургском метро родители принудительно отвезли сына на беседу на Литейный, поскольку он «находился в невменяемом состоянии». После этого Ефимовы еще посещали психологов, детскую комнату полиции и Следственный комитет. По словам Оксаны Ефимовой, в ФСБ ей обещали, что приставят к ее сыну куратора из отдела по противодействию экстремизму и терроризму, однако никакой помощи в итоге она не дождалась.