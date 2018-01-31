Путин попросил прощения у олимпийцев

Президент РФ Владимир Путин попросил прощения у российских спортсменов, едущих на Олимпиаду-2018, за то, что их не оградили от давления.

Путин на встрече с олимпийскими атлетами из России заявил, что известно, как «тяжело достаются победы в современном спорте высоких достижений»

«Вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно не свойственными, чуждыми спорту событиями и явлениями, наносными обстоятельствами, с политикой или еще чем-то», — сказал Путин.

Еще сложнее, по словам президента РФ, когда в стране «складывается такая сложная общественная оценка, звучат самые разные, порой абсолютно противоположные мнения на этот счет».

«Это создает совсем тяжелые условия для достижения результата. Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить», — сказал Путин.