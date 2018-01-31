Путин попросил прощения у олимпийцев

Интерфакс
13:44, 31 января 2018
Надежный источник

Президент РФ Владимир Путин попросил прощения у российских спортсменов, едущих на Олимпиаду-2018, за то, что их не оградили от давления.

Путин на встрече с олимпийскими атлетами из России заявил, что известно, как «тяжело достаются победы в современном спорте высоких достижений»

«Вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно не свойственными, чуждыми спорту событиями и явлениями, наносными обстоятельствами, с политикой или еще чем-то», — сказал Путин.

Еще сложнее, по словам президента РФ, когда в стране «складывается такая сложная общественная оценка, звучат самые разные, порой абсолютно противоположные мнения на этот счет».

«Это создает совсем тяжелые условия для достижения результата. Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить», — сказал Путин.

Сборная России из-за допингового скандала не допущена до Олимпиады-2018, которая пройдет в феврале в Южной Корее. Российские спортсмены смогут выступить на Зимних играх лишь под нейтральным флагом и по персональному приглашению МОК. Приглашение от Международного олимпийского комитета получили 169 россиян, среди которых не оказалось многих ведущих спортсменов. Заявка направлялась на 500 спортсменов.
Независимая комиссия при Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) в своих докладах сообщила о существовании в России масштабной допинговой программы, о которой известно властям. Российские спортивные чиновники, а также лично Владимир Путин существование государственной системы поддержки допинга категорически отрицают.

Российские спортсмены на Олимпиаде-2018

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме