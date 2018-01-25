На зимнюю олимпиаду в Пхенчхан поедут 169 российских спортсменов

«К сожалению, наши ведущие спортсмены не вошли в заявку, мы два дня работали с МОК <…> Уверен, что, несмотря на то, что наш состав поредел, каждый спортсмен, который поедет, будет выступать не только за себя, но и за тех, кто несправедливо, с нашей точки зрения, были отлучены от Олимпийских игр», — заявил Станислав Поздняков.