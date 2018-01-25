На зимнюю олимпиаду в Пхенчхан поедут 169 российских спортсменов
МОК утвердил окончательную заявку Олимпийского комитета России (ОКР) на Олимпиаду в Пхенчхане. На Игры поедут 169 российских спортсменов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого вице-президента ОКР Станислава Позднякова.
Вместе с сопровождающим персоналом от России на Олимпиаду поедут 340 человек.
ОКР опубликовал имена спортсменов, которые поедут на Игры. Судя по этому списку, россияне не смогут принять участие в эстафете в биатлоне — для этого соревнования нужно четверо спортсменов, однако в женской команде заявлены три человека, а в мужской — один.
«К сожалению, наши ведущие спортсмены не вошли в заявку, мы два дня работали с МОК <…> Уверен, что, несмотря на то, что наш состав поредел, каждый спортсмен, который поедет, будет выступать не только за себя, но и за тех, кто несправедливо, с нашей точки зрения, были отлучены от Олимпийских игр», — заявил Станислав Поздняков.