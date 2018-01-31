Минюст США начал расследование о намеренном замедлении работы iPhone

Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам начали расследование против компании Apple из-за замедления работы старых iPhone. Компанию подозревают в нарушении закона о раскрытии информации в связи с изменениями в программном коде, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Представители Apple подтвердили агентству, что получили запрос от соответствующих ведомств. «Мы никогда не делали и не будем ничего делать для того, чтобы намеренно укоротить срок жизни продукта Apple либо ухудшить качество работы для увеличения продаж», — добавили в компании.

В Минюсте и Комиссии по ценным бумагам от комментариев отказались.