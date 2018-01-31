Минюст США начал расследование о намеренном замедлении работы iPhone

Bloomberg
06:08, 31 января 2018
Требует подтверждения

Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам начали расследование против компании Apple из-за замедления работы старых iPhone. Компанию подозревают в нарушении закона о раскрытии информации в связи с изменениями в программном коде, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Представители Apple подтвердили агентству, что получили запрос от соответствующих ведомств. «Мы никогда не делали и не будем ничего делать для того, чтобы намеренно укоротить срок жизни продукта Apple либо ухудшить качество работы для увеличения продаж», — добавили в компании.

В Минюсте и Комиссии по ценным бумагам от комментариев отказались.

Власти запросили у компании информацию, рассказали источники, которые просили не называть себя из-за закрытого характера расследования. Расследование находится на ранней стадии и пока нельзя утверждать, будут ли предприняты какие-то действия, заметили они (англ. яз.).

Bloomberg
В декабре 2017 года Apple подтвердила сообщения о том, что обновление мобильной операционной системы iOS замедляло работу старых моделей iPhone, чтобы сократить расход энергии и предотвратить внезапное отключение.
Apple пообещала добавить возможность отключить этот режим в обновлении iOS 11.3. Глава компании Тим Кук заметил, что когда режим экономии энергии был внедрен, об этом сообщалось как об оптимизации «скорости работы старых айфонов». «Видимо, надо было объяснить получше», — заметил он.
Расследование против Apple в связи с запланированным устареванием iPhone уже начала французская прокуратура.

Как все узнали о замедлении iPhone

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