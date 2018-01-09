Во Франции прокуратура начала расследование против Apple о запланированном устаревании айфонов

Прокуратура Парижа 5 января начала предварительное расследование против американской компании Apple, которую подозревают в iPhone. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает Agence France-Presse.

Помимо этого Apple также подозревают в том, что она вводила покупателей в заблуждение. Отмечается, что расследование началось после иска ассоциации «Остановим запланированное устаревание», который был подан против французского подразделения Apple.

По словам представителя ассоциации Эмиля Менье, это первое в мире уголовное расследование против Apple по делу о запланированном устаревании. В декабре 2017 года аналогичное расследование во Франции было начато против японской Epson.