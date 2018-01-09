Во Франции прокуратура начала расследование против Apple о запланированном устаревании айфонов

Le Figaro
06:28, 9 января 2018
Требует подтверждения

Прокуратура Парижа 5 января начала предварительное расследование против американской компании Apple, которую подозревают в запланированном устаревании iPhone. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает Agence France-Presse.

Помимо этого Apple также подозревают в том, что она вводила покупателей в заблуждение. Отмечается, что расследование началось после иска ассоциации «Остановим запланированное устаревание», который был подан против французского подразделения Apple.

По словам представителя ассоциации Эмиля Менье, это первое в мире уголовное расследование против Apple по делу о запланированном устаревании. В декабре 2017 года аналогичное расследование во Франции было начато против японской Epson.

С 2015 года во Франции запланированное устаревание является уголовным преступлением. За это грозит до двух лет тюрьмы или штраф до 5% годового оборота.
В конце 2017 года Apple подтвердила, что действительно замедляет работу старых айфонов. Компания утверждает, что делает это только для того, чтобы устройства не отключались при низком заряде аккумулятора. После критики таких мер Apple предложила скидку тем, кто захочет заменить аккумулятор в старом iPhone.

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