Российская конькобежка Ольга Граф отказалась от участия в Олимпиаде-2018

Р-Спорт
07:54, 30 января 2018
Надежный источник

Российская конькобежка Ольга Граф, получившая приглашение Международного олимпийского комитета (МОК), отказалась от участия в зимней Олимпиаде-2018.

Свое решение Граф объяснила тем, что российские конькобежцы не смогут выступить в командной гонке, так как до участия в Играх многие ведущие спортсмены не были допущены.

В заявлении, распространенном Граф, также говорится, что крайне негативно отнеслась к тому, что спортсменам из России разрешили выступать на Олимпиаде-2018 только под нейтральным флагом. «Спорт стал разменной монетой в грязных политических играх», — считает спортсменка.

В Союзе конькобежцев России сообщили «Интерфаксу», что Граф весь олимпийский цикл целенаправлено готовилась к борьбе за медали именно в командной гонке. Несмотря на отказ от участия в Олимпиаде-2018, добавили представители организации, Граф не намерена прекращать спортивную карьеру

«Я рада, что комиссия МОК признала меня чистым спортсменом, каковым я и являюсь, но мне прискорбно, что приглашения на Олимпиаду не получили более половины состава сборной команды по конькобежному спорту, в чистоте которых я также не сомневаюсь. В их числе и мои партнеры по командной гонке. Это исключает возможность участия олимпийских атлетов из России в дисциплине «командная гонка преследования», — говорится в заявлении спортсменки.

Р-Спорт
На Олимпиаде-2014, проходившей в Сочи, Ольга Граф завоевала две бронзовые медали, в том числе в командной гонке.
Из-за допингового скандала сборную России не допустили до участия в зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Спортсмены из России смогут принять участие в Зимних играх лишь под нейтральным флагом и по персональному приглашению Международного олимпийского комитета. Приглашения от МОК, как стало известно 25 января, получили 169 россиян, среди которых не оказалось многих ведущих спортсменов.

Российские спортсмены на Олимпиаде-2018

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