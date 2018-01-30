Российская конькобежка Ольга Граф отказалась от участия в Олимпиаде-2018

Российская конькобежка Ольга Граф, получившая приглашение Международного олимпийского комитета (МОК), отказалась от участия в зимней Олимпиаде-2018.

Свое решение Граф объяснила тем, что российские конькобежцы не смогут выступить в командной гонке, так как до участия в Играх многие ведущие спортсмены не были допущены.

В заявлении, распространенном Граф, также говорится, что крайне негативно отнеслась к тому, что спортсменам из России разрешили выступать на Олимпиаде-2018 только под нейтральным флагом. «Спорт стал разменной монетой в грязных политических играх», — считает спортсменка.

В Союзе конькобежцев России сообщили «Интерфаксу», что Граф весь олимпийский цикл целенаправлено готовилась к борьбе за медали именно в командной гонке. Несмотря на отказ от участия в Олимпиаде-2018, добавили представители организации, Граф не намерена прекращать спортивную карьеру