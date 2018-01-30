Математику Дмитрию Богатову отменили домашний арест

ТАСС
15:21, 30 января 2018
Требует подтверждения

Математик Дмитрий Богатов, обвиняемый в призывах к терроризму и массовым беспорядкам, освобожден из-под домашнего ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам источника, у следствия не было оснований требовать продления срока домашнего ареста Богатова.

Жена обвиняемого Татьяна Федорова сообщила «Медузе», что электронный браслет с ее мужа пока не сняли. «Завтра он пойдет к следователю и узнает, выдадут ли ему подписку или совсем отпустят. Мы подозревали, что в суд они не собираются выходить, но интрига пока сохраняется — что именно они вложили в слово „отпустили“», — сказала Федорова.

В Пресненском суде Москвы подтвердили ТАСС, что ходатайство следствия о продлении меры пресечения Богатову в суд не поступало.

ТАСС
Дмитрий Богатов был задержан в апреле 2017 года. Следствие утверждает, что он опубликовал на форуме системных администраторов комментарии с призывами к массовым беспорядкам и терроризму.
Богатов поддерживает на своем компьютере выходной узел сети Tor. Таким образом, его IP-адрес могли использовать другие пользователи. По словам Богатова, в момент публикации комментариев в форуме он вообще не работал за компьютером.
Правозащитный центр «Мемориал» признал Богатова политзаключенным. В его поддержку выступили преподаватели и студенты МГУ. В ноябре 2017 года ТАСС сообщил, что Богатова могут перевести в статус свидетеля по делу, а не обвиняемого.

Дело Дмитрия Богатова

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