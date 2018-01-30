Математику Дмитрию Богатову отменили домашний арест

Математик Дмитрий Богатов, обвиняемый в призывах к терроризму и массовым беспорядкам, освобожден из-под домашнего ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам источника, у следствия не было оснований требовать продления срока домашнего ареста Богатова.

Жена обвиняемого Татьяна Федорова сообщила «Медузе», что электронный браслет с ее мужа пока не сняли. «Завтра он пойдет к следователю и узнает, выдадут ли ему подписку или совсем отпустят. Мы подозревали, что в суд они не собираются выходить, но интрига пока сохраняется — что именно они вложили в слово „отпустили“», — сказала Федорова.