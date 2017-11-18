ТАСС: обвиняемый в призывах к терроризму Дмитрий Богатов может перейти в статус свидетеля

Математик Дмитрий Богатов, которого обвиняют в призывах к терроризму и организации массовых беспорядков, может перейти в статус свидетеля по делу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой н источник, знакомый с ходом расследования.

По словам источника, «Богатову в ближайшее время могут изменить статус с обвиняемого на свидетеля в связи с результатами, полученными в ходе [обследования на] полиграфе».

Дмитрий Богатов прошел тест на полиграфе («детекторе лжи») в конце октября, рассказал его адвокат Саркис Дорбенян. «Специалисты-психологи с использованием современного оборудования подтвердили, что Дмитрий Богатов не врет и не имеет никакого отношения к тому, в чем его обвиняют», — сказал он.

Как писал «Коммерсант», защита 14 ноября ходатайствовала о приобщении результатов исследования к уголовному дела, но пока не получила ответа от следствия.