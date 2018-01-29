Краснодарская школьница плюнула в Вечный огонь. Полиция начала проверку

ТАСС
11:02, 29 января 2018
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Краснодарская полиция начала проверку после публикации видео, на котором в Абинске две девушки танцуют около Вечного огня. По какой статье проводится проверка, в региональном управлении МВД не уточнили.

На записи, которая появилась 29 января, две девушки вплотную подходят к Вечному огню в парке 30-летия Победы, танцуют около него, а одна из них дважды плюет в огонь. Запись сделана камерой наблюдения.

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По информации «Комсомольской правды», девушки — учащиеся одной из местных школ. С их родителями в школе провели профилактическую беседу, а самих девушек заставили написать объяснительные.

В 2017 году в подмосковном Орехово-Зуево возбудили уголовное дело на подростка, который танцевал у Вечного огня. Его заподозрили в хулиганстве по мотивам вражды или ненависти к ветеранам. О результатах расследования дела ничего не сообщалось.
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