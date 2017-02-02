На подростка из Орехово-Зуево завели уголовное дело за танец у Вечного огня

Управление Следственного комитета РФ по Московской области завело уголовное дело о хулиганстве на 16-летнего жителя Орехово-Зуево, который станцевал около памятника погибшим участникам Великой Отечественной войне.

По мнению следствия, подросток «выразил явное неуважение к обществу, действуя по мотиву вражды к социальной группе „Ветераны Великой Отечественной Войны“».

Максимальное наказание за хулиганство, совершенное по мотивам вражды (пункт «б» части 1 статьи 213 УК РФ) — лишение свободы сроком до пяти лет; статья также предусматривает наказание в виде штрафа, обязательных, исправительных и принудительных работ.

Видео, на котором молодой человек танцует около мемориального огня в Орехово-Зуево, появилось в интернете в конце января. После этого полиция и СК начали проверку. Молодой человек извинился за свой поступок.