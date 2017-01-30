На Ставрополье завели дело о реабилитации нацизма за фото у мемориала

Управление СК РФ по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 3 статьи 354.1 УК РФ) в отношении 17-летней девушки, сфотографировавшейся около мемориала погибшим участникам Великой Отечественной войны с рукой, поднятой в нацистском приветствии.

Снимок был сделан в марте 2016 года в селе Левокумка под Минеральными водами; фотографию подозреваемая повесила в социальных сетях.

По версии следствия, девушка преследовала цель «публично осквернить символы воинской славы» (это деяние предусмотрено частью 3 статьи 354.1). На вопрос «Новой газеты», кто установил это, в СК ответили, что «это следователи в рамках расследования дела выясняют, какая у нее была цель».

«Ее жест на фотографии схож с тем, чтобы осквернить», — заявили в пресс-службе управления.

«Новой газете» также не удалось выяснить, проводилась ли по делу экспертиза.