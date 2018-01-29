Краснодарская полиция составила протоколы на школьниц, станцевавших у Вечного огня. И на их родителей

ТАСС
15:17, 29 января 2018
Надежный источник

Полиция разыскала школьниц, которые станцевали возле Вечного огня в городе Абинск Краснодарского края. На девушек и их родителей составлены административные протоколы, сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МВД по Краснодарскому краю.

Школьницы, станцевавшие возле Вечного огня, учатся в 10 классе; им обеим по 16 лет. Полицейские провели с девушками профилактическую беседу и составили на них протоколы о мелком хулиганстве. Каждой из школьниц грозит до 15 суток ареста или до полутора тысяч рублей штрафа.

Также полиция составила протоколы на родителей девушек — за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Им грозят штрафы до 500 рублей.

Санкции по протоколам должен выбрать суд. Он же решит, поставят ли школьниц на учет в местном отделе полиции.

Краснодарская полиция начала проверку после того, как в интернете появилось видео, на котором две девушки танцуют около Вечного огня в Абинске. На видео с камеры наблюдения снято, как одна из девушек дважды плюет в огонь.
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