Краснодарская полиция составила протоколы на школьниц, станцевавших у Вечного огня. И на их родителей

Полиция разыскала школьниц, которые станцевали возле Вечного огня в городе Абинск Краснодарского края. На девушек и их родителей составлены административные протоколы, сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МВД по Краснодарскому краю.

Школьницы, станцевавшие возле Вечного огня, учатся в 10 классе; им обеим по 16 лет. Полицейские провели с девушками профилактическую беседу и составили на них протоколы о мелком хулиганстве. Каждой из школьниц грозит до 15 суток ареста или до полутора тысяч рублей штрафа.

Также полиция составила протоколы на родителей девушек — за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Им грозят штрафы до 500 рублей.

Санкции по протоколам должен выбрать суд. Он же решит, поставят ли школьниц на учет в местном отделе полиции.