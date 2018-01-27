Главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева освободили из-под стражи

Дочь Дмитриева Екатерина Клодт также сообщила о его освобождении в группе в фейсбуке в его поддержку.

Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев, которого обвиняют в изготовлении детской порнографии, отпущен из СИЗО. Об этом сообщила правозащитница Зоя Светова.

Накануне Дмитриева перевели из Москвы, где он проходил психиатрическую экспертизу в институте имени Сербского, в Петрозаводск. Ожидалось, что он выйдет из СИЗО под подписку о невыезде 28 января — в конце 2017 года суд отказался продлить ему арест.

61-летний Юрий Дмитриев — краевед, который нашел в Карелии несколько массовых захоронений людей, расстрелянных в 1930-е годы.

В декабре 2016 года его арестовали по обвинению в изготовлении детской порнографии — следствие считает, что он с этой целью фотографировал приемную дочь обнаженной. Дмитриев говорит, что делал снимки для контроля состояния здоровья ребенка.

«Мемориал» считает дело Дмитриева сфабрикованным. В поддержку Дмитриева выступили музыкант Борис Гребенщиков, режиссер Андрей Звягинцев, писатель Людмила Улицкая, поэт Лев Рубинштейн, писатель Дмитрий Быков и другие общественные деятели и деятели культуры.